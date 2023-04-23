Сенатор-республиканец Пол Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине. Помощь следует увязать с дипломатической стратегией, написал он в Twitter.
Мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией, — подчеркнул Рэнд.
Он считает, что политика Вашингтона должна быть направлена на скорейшее разрешение конфликта. Так сенатор отреагировал на публикацию коллеги-законодателя Майка Ли, который указал на то, что США не являются частью украинского конфликта.
Ли прикрепил к своему сообщению ссылку на сообщение о передаче конгрессменами-республиканцами в Белый дом письма с призывом остановить помощь Украине до появления соответствующей дипломатической стратегии.
Ранее политолог Николай Топорнин рассказал, что США будут оказывать помощь Украине в полном объеме как минимум до конца 2023 года. Эксперт пояснил, что американские власти в 2022 году заложили в бюджет средства на эти цели. Он допустил, что Вашингтон может ускорить поставки вооружений, а также их производство, если ситуация для Киева усложнится.