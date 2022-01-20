В сенате США нет времени рассматривать «страшные санкции» против РФ

Авторы законопроекта о санкциях против Росии испытывают сложности с рассмотрением инициативы. У группы сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом просто нет времени. Причиной тому — плохая погода и штамм коронавируса «омикрон». Об этом пишет издание Roll Call.

Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и «омикрон»-штамм коронавируса разрушили эти планы, — сообщило издание.

Как отмечаются в издании, «песко в часах заканчивается» и сенаторы в настоящее время испытывают тружности с принятием мер против РФ. Обсуждение не укладывается в график сената.

Ранее группа из 25 членов сената Соединённых Штатов от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников. Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. Менендес назвал этот проект «мать всех санкций».

Сенаторы считают, что законопроект о санкциях «посылает чёткий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».