В Пентагоне заявили об усилении наблюдения за небом США Пентагон: наблюдение за небом США усилили после случая с аэростатом КНР

Фото: A1c Julia Lebens/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон заявила, что американские военные стали более тщательно отслеживать активность в воздушном пространстве США. Причиной стал инцидент со сбитым аэростатом КНР, пояснила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

После инцидента с аэростатом КНР мы более тщательно отслеживаем активность в воздушном пространстве на данной высоте, чем объясняется тот факт, что нам удалось обнаружить больше объектов в небе, — рассказала представитель ведомства.

Военные США 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

Ранее конгрессмен Джек Бергман заявил, что американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. Он подчеркнул, что высоко оценивает действия военных, но отметил, что общественность страны заслуживает «значительно больше ответов, чем получает».