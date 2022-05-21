В Пентагоне заявили, что помогут Киеву с системами дальнего поражения Пентагон: США помогают Киеву получить системы дальнего огневого поражения

Джон Кирби / Фото Bao Dandan/xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина остро нуждается в средствах дальнего огневого поражения. В США работают над тем, что Киев их получил, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Основная потребность, которую продолжают подчёркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения. Мы работаем над этим и помогаем им получить [такие] системы, — рассказал представитель Пентагона.

Кирби уточнил, что Вашингтон уже поставил на Украину несколько десятков 155-миллиметровых гаубиц М777. При этом союзники США обеспечивают Киев артиллерией советского образца, добавил он.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Минобороны тщательно следит за тем, как Запад снабжает Украину оружием, и принимает соответствующие меры. По его словам, объёмы вооружений очень большие. Песков добавил, что в планах США по поставкам оружия на Украину ничего нового для российской стороны нет.