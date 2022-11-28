В Пентагоне рассказали о каналах связи с Россией по безопасности Пентагон: Вашингтон и Москва наладили каналы связи для обсуждения в сфере безопасности

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

США и Россия наладили ряд каналов связи, чтобы вести обсуждения по теме безопасности. В Пентагоне заверили, что их использование недавно обнадеживает, сообщает РИА Новости.

США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, — цитирует собеседника агентство.

По его словам, в Пентагоне считают, что продолжение диалога имеет важное значение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров между Москвой и Вашингтоном по решению украинского вопроса. Так он отреагировал на вопрос, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о том, что зимой могут состояться мирные переговоры с Украиной, что в настоящее время идут переговоры с США по данной проблеме.