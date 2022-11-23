Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах России и США по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров между Москвой и Вашингтоном по решению украинского вопроса.

Пескова спросили, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о том, что зимой могут состояться мирные переговоры с Украиной, что в настоящее время идут переговоры с США по данной проблеме.

Не значит, — ответил Песков.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву. Генерал уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.

В свою очередь президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до $400 млн на военную поддержку Украины. При этом Пентагон сообщил, что в новый пакет помощи вошли противорадиолокационные ракеты HARM, а также боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.