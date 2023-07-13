В Пентагоне придумали оправдание поставок на Украину кассетных боеприпасов Остин: Пентагон поддерживает идею передачи Украине кассетных боеприпасов

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Ллойд Остин

Пентагон полностью поддерживает инициативу американской администрации о поставках на Украину кассетных боеприпасов, сообщил глава ведомства Ллойд Остин в комментарии CNN. По его словам, хотя сама идея противоречива, такие снаряды позволят ВСУ эффективнее защищаться.

Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они ведут упорную борьбу за защиту своей суверенной территории, — сказал Остин.

Он также заверил, что Киев будет тщательно фиксировать районы применения кассетных бомб. Как предполагается, снаряды задействуют для проведения дистанционного разминирования территорий.

О решении американского руководства передать Украине кассетные боеприпасы стало известно на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только для атак по инфраструктуре военного назначения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуации, предупредил о готовности российской армии задействовать снаряды такого типа в качестве ответной меры. Он также напомнил, что в распоряжении ВС РФ гораздо больше кассетных боеприпасов, и они намного эффективнее поставляемых на Украину американских.