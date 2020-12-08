Пентагон предупредил о растущей военной мощи Китая

https://static.news.ru/photo/ca552102-39e1-11eb-8785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Bin/Global Look Press

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли отметил высокие темпы наращивания военной мощи в Китае.

Если коротко, они уже к настоящему моменту создали очень мощные вооружённые силы. Если сохранится текущее положение вещей, они будут на равных с США в какой-то момент в будущем. Я не буду уточнять, когда именно, — сказал генерал.

Представитель Пентагона подчеркнул, что ещё 30 лет назад невозможно было сопоставить военный потенциал двух стран — настолько Соединённые Штаты обходили КНР в вопросах вооружения и обороны.

Китай в последние годы потратил огромные средства для оснащения армии и укрепления обороноспособности, заявил Милли. Сейчас в КНР разрабатывают авианосцы, создают истребители четвёртого и пятого поколений, используют сложные и современные системы ПВО. По его словам, страна наращивает военную мощь также в космосе и киберпространстве.

Издание The Washington Post отметило, что при текущих темпах развития вооружённых сил Китай по военному потенциалу сравняется со Штатами к 2035 году и в дальнейшем — обгонит.

Мы не хотим, чтобы соперничество между великими державами превратилось в войну между ними. Это будет катастрофой, — отмечает американский генерал.

В сентябре NEWS.ru писал, что министр обороны США Марк Эспер назвал Китай и Россию главными стратегическими соперниками страны. Он добавил, что последние 20 лет Соединённые Штаты были заняты борьбой с экстремистами и «конфликтами низкой интенсивности», и это отвлекало внимание от более сильных противников.