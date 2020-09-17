В Пентагоне назвали КНР и РФ главными стратегическими соперниками США

https://static.news.ru/photo/a00172e8-f8a5-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Министр обороны США Марк Эспер назвал Китай и Россию главными стратегическими соперниками страны.

Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников, — привели слова главы Пентагона «Известия».

Он добавил, что последние 20 лет Соединённые Штаты были заняты борьбой с экстремистами и «конфликтами низкой интенсивности», и это отвлекало внимание от более сильных противников.

Марк Эспер отметил, что Россия не уважает международное право, а также он напомнил ситуацию на Украине. Глава Пентагона считает, что российская сторона несёт ответственность за украинскую ситуацию.

Кроме того, министр обороны осудил КНР и РФ за модернизацию вооружения.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения министра по делам ветеранов Роберта Уилки на должность министра обороны страны в случае увольнения Марка Эспера. Как сообщили источники, американский лидер уже провёл встречу с Робертом Уилки.