https://static.news.ru/photo/c9cdf5da-c49c-11e9-b94d-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США могут создать гиперзвуковое оружие «в течение пары лет». Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Думаю, что это вопрос пары лет, — сказал шеф Пентагона в интервью Fox News.

Ранее исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон разрабатывает гиперзвуковую ракету с радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как писал News.ru, Эспер предложил условие для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, необходимо включать в новый документ «всё новое оружие России».

По словам Эспера, РФ имеет на вооружении крылатые ракет, подпадавшие под действие ДРСМД. Он предполагает, что снаряды направлены в сторону Европы.