В Нью-Йорке официально запретили дискриминацию по весу и росту

Фото: shutterstock

Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий дискриминацию по весу и росту, сообщает американский телеканал CNN. По информации канала, дискриминация по весу набрала в США высокие обороты и больше всего она затрагивает женскую часть населения. Исследование Университета Вандербильт показало, что женщины, страдающие ожирением, зарабатывают на $5,25 меньше, чем женщины с нормальным весом.

Это не только защита людей на рабочем месте или при поиске квартиры, но и изменение культуры, — считает автор законопроекта Шон Абреу.

Ранее член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева заявила, что пандемия COVID-19 повлияла на то, что россияне стали переедать, в результате чего количество пациентов с ожирением в стране может увеличиться на 10–13%. Она отметила, что избыточный вес являлся распространенной проблемой и до пандемии.

До этого главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян и диетолог Кристина Шереметьева заявили, что неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению числа людей с избыточным весом. Эксперты отметили, что от серьёзных проблем с лишним весом сейчас страдают от 24,4 до 35,5% россиян.