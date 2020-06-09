В Нью-Йорке властям сдался офицер полиции

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Пресс-служба правоохранительных органов Нью-Йорка сообщила об инциденте. Офицер полиции добровольно сдался властям. В ходе демонстрации полицейских толкнул молодую женщину. На данный момент ему предъявлено обвинение в нападении.

Происшествие было заснято на видеокамеру. На записи отчётливо видно, как мужчина толкает женщину и обзывает её. Пострадавшая получила сотрясение мозга и другие травмы.

На данный момент полицейский отстранён от работы без сохранения оплаты труда. Это первый подобный случай с начала протестов в США.

Как информировал NEWS.ru, митинги и демонстрации начались в Соединённых Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался во время задержания сотрудниками правоохранительных органов.