В Нью-Йорке включат световую инсталляцию в память о терактах 11 сентября

Инсталляция Tribute in Light («Посвящение в свете») была установлена в 2002 году по инициативе энергетической компании Consolidated Edison на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра. Она представляет собой 88 направленных в небо прожекторов, которые включаются 11 сентября после заката и горят до рассвета. Лучи света символизируют разрушенные башни.

Обслуживает инсталляцию Национальный мемориал и музей 11 сентября. Некоторое время назад там заявили, что вынуждены отказаться от включения прожекторов из-за пандемии. Для обслуживания инсталляции требуются около 40 специалистов, и существует опасность распространения между ними инфекции.

Куомо заверил, что власти штата обеспечат медицинский персонал и надзор для безопасного проведения памятной акции.

NYS will provide health personnel & supervision so that @Sept11Memorial can mount the Tribute in Light safely. I am glad that we can continue this powerful tribute to those we lost on 9/11 and to the heroism of all New Yorkers. We will #NeverForget .

Мэр Нью-Йорка Майк Блумберг поблагодарил губернатора за поддержку мемориала.