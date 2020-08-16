16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

В Нью-Йорке включат световую инсталляцию в память о терактах 11 сентября

10:25, 16 августа 2020
Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Несмотря на пандемию коронавируса, в Нью-Йорке будет в очередной раз включена световая инсталляция в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил губернатор одноимённого штата Эндрю Куомо.

Инсталляция Tribute in Light («Посвящение в свете») была установлена в 2002 году по инициативе энергетической компании Consolidated Edison на месте небоскрёбов Всемирного торгового центра. Она представляет собой 88 направленных в небо прожекторов, которые включаются 11 сентября после заката и горят до рассвета. Лучи света символизируют разрушенные башни.

Обслуживает инсталляцию Национальный мемориал и музей 11 сентября. Некоторое время назад там заявили, что вынуждены отказаться от включения прожекторов из-за пандемии. Для обслуживания инсталляции требуются около 40 специалистов, и существует опасность распространения между ними инфекции.

Куомо заверил, что власти штата обеспечат медицинский персонал и надзор для безопасного проведения памятной акции.

Мэр Нью-Йорка Майк Блумберг поблагодарил губернатора за поддержку мемориала.

«Посвящение в свете» всегда будет маяком стойкости и надежды этого великого города. Я рад, что мы продолжим эту традицию и будем напоминать миру о силе Нью-Йорка, — написал он в Twitter.

Башни Всемирного торгового центра в Финансовом квартале Манхэттена были полностью разрушены 11 сентября 2001 года в результате попадания в них пассажирских самолётов, захваченных террористами. В результате погибли более 2,6 тысячи человек. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. За время пандемии там выявлено более 5,2 млн случаев заражения COVID-19. Ранее NEWS.ru писал, что власти 18 штатов США собираются ввести строгие санитарные ограничения в связи с распространением инфекции. Нью-Йорк пока находится за пределами «красной зоны».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео