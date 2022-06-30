В нацразведке США оценили шансы на перемирие между Россией и Украиной Глава нацразведки Хейнс: в США сейчас не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Аврил Хейнс

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в Вашингтоне в настоящее время не видят возможностей, которые позволили бы России и Украине договориться о мире. Это очевидно для всех, отметила она в ходе дискуссии о национальной безопасности, которую организовали на площадке Google, сообщает РИА Новости.

Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договорённости, — что, как мне кажется, очевидно для всех, — подчеркнула глава нацразведки.

При этом она не уточнила, на чём основываются её выводы относительно ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил: Россия точно победит в Донбассе, и важно, что дальше будет с Украиной. Также Киев может принять требования Москвы о демилитаризации и нейтральном статусе, но тогда украинское правительство ждёт изгнание, добавил он.