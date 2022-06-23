Экс-сотрудник Белого дома США перечислил сценарии будущего Украины Экс-сотрудник Белого дома США Робертс перечислил сценарии будущего Украины

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Баррикады на улицах города. Киев. Украина

Россия точно победит в Донбассе, и важно, что дальше будет с Украиной, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Как вариант, территорию страны под видом миротворцев могут занять польские войска, передаёт его слова «ПолитРоссия».

Они оккупируют Западную Украину, чтобы не допустить туда русских и просто остаться, пока остатки Украины не превратятся обратно в польскую провинцию, — считает Робертс.

Также Киев может принять требования Москвы о демилитаризации и нейтральном статусе, но этому способны воспрепятствовать США, отметил Робертс. Тогда украинское правительство ждёт изгнание.

Кроме того, все эти события, особенно санкции, могут привести к развалу НАТО и ЕС, высказал своё мнение экс-сотрудник Белого дома.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ранее рассказал, что украинцы смогут считать своей победой в текущем конфликте. Это либо восстановление территориальной целостности страны, либо мир в обмен на земли.

Но всё же определять, что считать успехом, будет сама Украина, никто другой не может этого сделать, подчеркнул политик. Он отметил, что никто не вправе давить на Украину и требовать скорейшего перемирия на каких-либо условиях.