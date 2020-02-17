https://static.news.ru/photo/84e1ceca-5159-11ea-85ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ulreich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До исторически рекордных показателей поднялся в воскресенье уровень воды в реке Перл на юге США в штате Миссисипи. Губернатор региона Тейт Ривз назвал стихийное бедствие «историческим и беспрецедентным» и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации.

Как передаёт газета USA Today, по данным Национальной метеорологической службы, уровень воды в реке из-за непрекращающихся ливней уже достиг отметки в 11,2 метра.

Отмечается, что он может вырасти к утру понедельника до 11,5 метра. Такое с Перл случалось уже дважды — во время наводнений 1979-го и 1983 годов.

По словам Ривза, если река разольётся, пострадают порядка двух с половиной тысяч коммерческих построек и около тысячи жилых домов в пригороде столицы штата Джексоне. Власти штата уже объявили обязательную эвакуацию в нескольких районах. Из мест, находящихся под угрозой, будут вывезены несколько тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее шторм Dennis, который обрушился на северо-запад Франции в ночь на воскресенье, оборвал линии передачи.