В Минюсте США надеются направить Украине изъятые активы России Замглавы Минюста США: Белый дом рассчитывает передать Украине изъятые российские активы

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Лиза Монако

Заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома, которые связаны с предпринимаемыми конгрессом шагами по передаче Украине активов, изъятых у предпринимателей России. В частности, речь идет о яхтах, самолётах, банковских счетах, отметила она в рамках дискуссии, которую организовали на площадке Google, сообщает РИА Новости.

Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолётов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, [их изъятие] стоит на повестке дня, — пояснила представитель Минюста.

Монако назвала конфискацию и продажу российских активов следующими шагами властей США.

Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются... И это народ Украины, — указала замглавы Минюста.

Она усомнилась, что на передачу конфискованных активов уйдут «годы».

Ранее стало известно, что заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр заявил: он считает заморозку российских активов одной из величайших краж в истории. Позволяют себе такие шаги страны, которые ответственны за поддержание мировой экономической архитектуры, отметил он. Венедиктов добавил, что решения Запада по российским активам ведут к саморазрушению Бреттон-Вудской системы и надо сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями.