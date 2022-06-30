«Поручить лисе сторожить курятник»: в СБ оценили заморозку активов России Замсекретаря СБ РФ назвал заморозку российских активов одной из величайших краж в истории

Фото: Aleksander Polyakov/Russian Look/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что считает заморозку российских активов одной из величайших краж в истории. Позволяют себе такие шаги страны, которые ответственны за поддержание мировой экономической архитектуры, отметил он в беседе в РИА Новости.

Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это всё равно, что поручить лисе сторожить курятник, — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Он добавил, что решения Запада по российским активам ведут к саморазрушению Бреттон-Вудской системы, такова тенденция.

Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне, — считает Венедиктов.

Ранее стало известно, что созданная США международная группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» приняла меры по блокировке или заморозке подсанкционных российских активов на общую сумму более $30 млрд. В основном это активы, которые были найдены на счетах. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд за последние 100 дней.