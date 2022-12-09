В Минфине США оценили причастность России к «пробке» танкеров в Турции Глава Минфина Йеллен: США не считают Россию причастной к «пробке» из нефтяных танкеров

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У США нет оснований для подозрений России в причастности к возникновению «пробки» их нефтяных танкеров в водах Турции. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Она также отметила, что Анкара продолжает разделять интересы США в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка. Слова Йеллен приводит РИА Новости.

Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море, — сказала глава американского минфина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. В агентстве уточнили, что суда не смогли пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

До этого о пробке, образовавшейся на входе в Босфор, писала Financial Times. По данным газеты, пробка образовалась после начала действия ценовых ограничений на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.