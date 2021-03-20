В Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва отдыхающих

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Режим ЧП из-за наплыва людей, желающих отдохнуть во время каникул, ввели власти американского города Майами-Бич. Об этом говорится в пресс-релизе городской администрации.

Город Майами-Бич объявляет о начале комендантского часа в зоне повышенного риска с 20.00 начиная с сегодняшнего (субботнего — прим. NEWS.ru) вечера — власти также вводят дополнительные чрезвычайные меры на время весенних каникул, — сообщается в Twitter-аккаунте города.

Также в пресс-релизе сообщается, что в городе было объявено чрезвычайное положение по причине серьёзной обеспокоенности полицейского департамента Майами «в связи с превысившимися ожиданиями».

В марте в США начинаются каникулы в школах, колледжах и университетах. Они продолжаются одну-две недели. По данным властей, в нынешнем году число людей, отправившихся к пляжам, в несколько раз превышает прошлогодние показатели. Это заставляет опасаться ухудшения ситуации с коронавирусом в США.

Мэр Майами-Бич в воскресенье намерен провести совещание с городским комитетом. Все введённые меры будут действовать на протяжении 72 часов, если руководство города не примут иное решение.

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