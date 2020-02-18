https://static.news.ru/photo/f8bc2860-52d8-11ea-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bjoertvedt/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Министерство юстиции США сообщило о задержании проживающего в Сингапуре гражданина Мексики, который якобы работал на правительство РФ. Гектор Алехандро Карбера Фуэнтес был арестован в штате Флорида.

Согласно пресс-релизу, в 2019 году неназванный российский чиновник завербовал мексиканца и поручил ему арендовать определённую недвижимость в округе Майами-Дейд, но не на своё имя. Россиянин предупредил Фуэнтеса, что тот не должен рассказывать родным об их встречах. Завербованный агент приезжал в Россию, где встречался с сотрудником правительства, рассказывая о своих договорённостях.

В феврале 2020 года мексиканец вновь прилетал в Москву, утверждают в американском Минюсте. Во время очередной встречи чиновник якобы поручил Фуэнтесу найти машину некоего информатора правительства Соединённых Штатов и узнать её номер. О результатах своей работы мужчина должен был доложить в апреле или мае 2020 года.

Гражданин Мексики прилетел в Майами из Мехико 13 февраля вместе со своей супругой. На следующий день арендованный мужчиной автомобиль привлёк внимание охранника дома, в котором проживает информатор. Пара не смогла внятно объяснить, что делает у здания. Фуэнтеса задержали 16 февраля в аэропорту Майами, когда он пытался вылететь в Мексику. В телефоне его жены в папке с удалёнными фотографиями был обнаружен снимок номерного знака автомобиля агента американского правительства. То же самое изображение нашли в переписке на телефоне самого мексиканца. После этого арестованный признался, что действовал по заказу «российского чиновника». Предварительное судебное слушание по делу намечено на 21 февраля.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило граждан об американской угрозе за рубежом, писал NEWS.ru.