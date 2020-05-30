В конгрессе считают, что КНР может обойти США по потенциалу ВМС

https://static.news.ru/photo/1c9fd2c0-a277-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rao Rao/Global Look Press

Китай может сравняться или даже обойти Соединённые Штаты по потенциалу Военно-морских сил, если текущие тенденции в этой области не изменятся. Об этом сообщается в отчёте исследовательской службы госоргана.

National Interest отмечает, что флот КНР постоянно модернизируется на протяжении 25 лет. Из-за этого сейчас он может проводить масштабные операции не только в прибрежных районах Китая, но и в отдалённых регионах, включая западную часть Тихого океана и Индийский океан.

Согласно отчёту конгресса, выпущенного ранее, именно это представляет проблему для способности ВМС США установить «контроль военного времени» над водами открытого моря западной части Тихого океана.

Издание отмечает, что подобный вызов стал первым после окончания холодной войны. Из-за этого конгресс видит необходимость принять решения по поводу ряда вопросов. Один из них заключается в том, должным ли образом американские ВМС реагируют на модернизацию китайского флота.

Как писал NEWS.ru, ВМС Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира. Они уступают по этому показателю лишь США и России. По мнению отечественных военных экспертов, в настоящее время ВМС Китая уже сравнялись в численном отношении с ВМФ России, а в ближайшие пять лет могут наверстать отставание и в технологическом плане.