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В Госдепе заявили, что США не боятся соперничества с Россией

22:40, 18 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Вашингтоне предпочитают предсказуемые отношения с Москвой, но не боятся соперничества. Об этом заявила в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Джалина Портер.

Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений — мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем, — цитирует РИА Новости Портер.

Она добавила, что США будут использовать возможности для сотрудничества и консультаций с партнёрами, которые они считают «выходящими за рамки».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин смогут найти сферы для сотрудничества. При этом, по её словам, американский лидер не будет проявлять нерешительность, когда у него есть обеспокоенность по тем или иным вопросам.

Как сообщал NEWS.ru, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что компании, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», должны немедленно прекратить эту работу. Как заверил Блинкен, Госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в ней компаний.

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