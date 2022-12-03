В Госдепе заявили, что Сноуден давно был предан России Представитель Госдепа Прайс: Сноуден давно демонстрировал верность России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден давно был предан России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс. Таким образом он прокомментировал сообщения о получении Сноуденом российского паспорта. По его словам, это стало «формализацией верности» Сноудена РФ, передает РИА Новости.

Прайс отметил, что Госдеп в курсе сообщений о выдаче Сноудену российского паспорта, но подтвердить этого не может.

Единственное, что могу добавить: господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это, — сказал он.

О том, что Сноуден получил российский паспорт и принял присягу, накануне сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Он добавил, что заявление на получение гражданства РФ также готовит супруга IT-специалиста Линдси Миллс.

Президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство РФ в сентябре. По мнению самого экс-сотрудника АНБ США, это окажет положительное и стабильное влияние на его семью.

Сноуден известен тем, что инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.