В Госдепе США заявили о достижении прогресса по дипвизам с Россией
Сергей Попов
Сергей Попов
07:45, 04 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вашингтон и Москва в последнее время достигли прогресса по вопросам, которые касаются выдачи дипломатических виз. Об этом ТАСС рассказал представитель Госдепартамента США. По его словам, работа в этом направлении продолжается.
В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении, — сказалсобеседник агентства.