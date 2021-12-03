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В Госдепе США заявили о достижении прогресса по дипвизам с Россией

07:45, 04 декабря 2021
В Госдепе США заявили о достижении прогресса по дипвизам с Россией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вашингтон и Москва в последнее время достигли прогресса по вопросам, которые касаются выдачи дипломатических виз. Об этом ТАСС рассказал представитель Госдепартамента США. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении, — сказалсобеседник агентства.

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