В Госдепе США заявили о достижении прогресса по дипвизам с Россией

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Президент США Джо Байден объявил о новом плане борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране в зимний период. Он исключает введение локдауна или шатдауна, сообщает РИА Новости.

Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период <...>. Он не включает возможности шатдауна и локдауна, — подчеркнул хозяин Белого дома. Он...