Россия предложила США обнулить взаимные санкции против диппредставительств

Россия предлагает США обнулить все ограничения в отношении дипучреждений и готова ответить взаимно. В настоящий момент сторонам пока не удается урегулировать разногласия по выдаче виз дипломатам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Ранее издание The Washington Post сообщило, что дипломаты двух стран предварительно договорились о выдаче российских въездных виз сотрудникам американского посольства в Москве.

В материале издания со ссылкой на неназванных американских должностных лиц говорится , что дипломаты США и России на встрече в Вене смогли существенно продвинутся в вопросе выдачи виз персоналу посольства США в Москве. По данным WP, это произошло ещё 17 ноября, во время переговоров группы американских дипломатов во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Робинсоном с их российскими коллегами. Ещё одна встреча, где стороны смогут достичь окончательных договорённостей, якобы должна пройти в нынешнем месяце.

Получение въездных виз позволило бы посольству смягчить проблему нехватки персонала в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию к 31 января. По её словам, РФ рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку. Захарова отметила, что если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля 2022 года Россию покинет ещё одна группа сотрудников американской дипмиссии.