МИД России вышлет сотрудников посольства США

Сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию к 31 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, РФ рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом, — отметила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что подобную игру РФ навязали американские партнёры. Москва долго пыталась вразумить Вашингтон, но американские власти «сделали свой выбор». Захарова отметила, что если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля 2022 года Россию покинет ещё одна группа сотрудников американской дипмиссии.

По словам представителя МИД РФ, российским дипломатам, которые либо уже уехали, либо должны покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трёх лет.

В октябре этого года НАТО приняла решение о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя. Сенат США, в свою очередь, обратился к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. По его словам, «истинная цена» заявлений НАТО стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.