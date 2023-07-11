Украина не станет членом НАТО до окончания боевых действий, в ином случае это может означать начало войны США с Россией, сообщил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что при администрации президента Джо Байдена ничего подобного не произойдет, передает ТАСС.
Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого не произойдет, — сказал Миллер.
При этом он указал на то, что США берут на себя обязательства по членству в НАТО перед Киевом, так как «сама Украина показала, что она проводит важные реформы» в демократической и военной сферах.
Миллер также пообещал, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву помощь в области безопасности, «чтобы помочь одержать победу», а также продолжительную помощь для восстановления оборонного сектора с целью обеспечения «долгосрочного эффекта сдерживания».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в Альянс.