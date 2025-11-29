В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ Белый дом создал раздел на сайте с перечнем распространяющих фейки СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома специальный раздел, в котором размещаются данные о СМИ, уличенных в распространении фейков. В перечень вошли такие издания как Washington Post, CNN и MSNBC, а также некоторые британские СМИ и ряд других международных агентств.

Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше, — прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Ранее Трамп назвал газету The New York Times «врагом народа» после публикации о его здоровье. Он критически высказался о журналистке Кэти Роджерс, назвав ее «уродливой и внутри, и снаружи», а также «третьесортным» специалистом.

До этого лидер США подал новый иск о клевете на $15 млн (1,2 млрд рублей) против NYT после отклонения предыдущего заявления судом. В обновленной жалобе фигурируют издательство и журналисты, работавшие над книгой «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».