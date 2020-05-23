В Белом доме задумались о создании аналога ВОЗ

https://static.news.ru/photo/09fc8018-9cbf-11ea-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о создании подразделения, основной задачей которого станет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.

Предполагается, что новая структура появится на базе Госдепартамента США. Отчасти она будет дублировать функции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недовольство работой которой неоднократно выражал Трамп.

Поводом для инициативы послужило отсутствие согласованности в действиях различных организаций США в ходе борьбы с пандемией. Новую структуру возглавит назначенный Госдепом координатор, который будет контролировать все этапы подготовки и реагирования на вспышки заболеваний, сообщает издание Politico. По сведениям газеты, подразделение может возглавить Дебора Биркс, которая в настоящее время выполняет аналогичные функции в администрации США.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп отказался «закрывать» Штаты в случае второй волны коронавируса. Он сравнил будущие вспышки инфекции с тлеющими углями и заверил, что США смогут их «потушить».