В Белом доме рассказали о возможной смене стратегии США на Украине The Times: позиция США по завершению конфликта на Украине может стать более жесткой

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Соединенные Штаты могут занять более жесткую позицию по условиям завершения украинского конфликта, пишет The Times со ссылкой на слова источника в администрации Белого дома. Принимающие решения лица могут изменить стратегию с защиты территорий Украины от армии РФ на возврат утраченных территорий.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это будет означать возвращение территории, — заявил источник из администрации президента США Джо Байдена.

При этом в материале отмечается, что оружие, поставляемое США и союзниками по НАТО Украине, стало совершеннее и мощнее по сравнению с поставками до 24 февраля. И действия НАТО могут стать более радикальными.

При этом источник заявил, что в ближайшем будущем ожидать такой радикализации не стоит.

Ранее сообщалось, что британские военные инструкторы обучили бойцов ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном. Об этом стало известно из документального фильма Министерства обороны Великобритании о прохождении учений. Журналисты заметили на кадрах копии снарядов с ураном и предположили, что украинские военные учились пользоваться и ими.