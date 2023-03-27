Украинцев научили пользоваться снарядами с ураном в конфликте с Россией Declassified UK: британские инструкторы обучили бойцов ВСУ использовать снаряды с ураном

Фото: МО Украины

Британские военные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины применять боеприпасы с обедненным ураном, сообщает портал Declassified UK со ссылкой на документальный фильм Министерства обороны Великобритании о прохождении учений. Журналисты заметили на кадрах копии реальных снарядов с ураном и сделали вывод, что украинские военнослужащие учились пользоваться и ими.

Боеприпасы с обедненным ураном, показанные в документальном фильме Минобороны, помечены как «инертные», что позволяет предположить, что это может быть копия, — говорится в материале.

Сотрудник Обсерватории конфликтов и окружающей среды Дуг Вейр подчеркнул, что снаряды с ураном образуют химические и радиоактивные частицы при попадании по твердым целям, таким как танки или бронемашины. Они могут представлять опасность для людей при вдыхании, уточнил он.

Правильное управление загрязнением обедненным ураном станет дополнительным бременем для Украины в условиях конфликта, который уже породил серьезные проблемы с загрязнением, — сказал Вейр.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.