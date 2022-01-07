В Белом доме поддержали позицию Блинкена, возмутившую МИД РФ

Читайте нас в Google Новости

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, вызвавшее возмущение МИД РФ, отражает позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой. Об этом заявил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга, посвящённого саммиту США и РФ в Женеве. Его слова приводит РИА Новости.

Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах, — сказал представитель американской администрации.

По его словам, Россия озвучивала ряд вещей, с которыми США не сможет согласиться.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», беспорядки были вызваны экономическими причинами, отметил он. Блинкен также напомнил «урок из прошлой истории»: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В ответ на это МИД РФ высказывания Блинкена назвали «хамскими».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление госекретаря США как «детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов».

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.