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В Белом доме отказались говорить о предстоящих контактах Байдена и Путина

Псаки не стала анонсировать будущие контакты Байдена и Путина
01:00, 24 ноября 2021
В Белом доме отказались говорить о предстоящих контактах Байдена и Путина Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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В настоящее время Белый дом не готов анонсировать будущие контакты президентов США и России. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Мне пока нечего объявить на текущий момент, — сказала Псаки.

Она также сообщила, что Вашингтон тесно контактирует с европейскими партнёрами по целому ряду вопросов, в том числе по событиям на Украине.

В последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал две темы переговоров Путина и Байдена. По его мнению, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и активность НАТО у российских границ.

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