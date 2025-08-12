Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 20:44

В Белом доме назвали честью предстоящий визит Путина на Аляску

Белый дом: Трамп считает честью предстоящий визит Путина на Аляску

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва и Вашингтон рассматривали много потенциальных мест для проведения встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, но президент США считает честью встретиться со своим коллегой именно на американской земле — в штате Аляска, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп ждет этой встречи. Брифинг транслирует Fox News.

Но, конечно, Аляска — это штат в составе США, поэтому президент считает большой честью провести встречу с президентом Путиным на американской земле и ждет ее, — отметила Ливитт.

До этого появилась информация, что встреча российского и американского президентов пройдет 15 августа в Анкоридже на Аляске. Город расположен в южной части штата.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что переговоры российского президента с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, однако конкретных договоренностей достигнуто не будет.

Дональд Трамп
Аляска
Владимир Путин
визиты
