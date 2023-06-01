В Apple опровергли сообщение ФСБ о сотрудничестве с разведкой США

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В американской компании Apple заявили, что они не сотрудничают с разведкой США. Об этом сообщает агентство Reuters. Данные о сотрудничестве распространила ранее Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ).

По данным агентства, в компании сообщили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple».

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. По утверждению российских силовиков, тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этой связи заявил, что введение запрета на продажу техники Apple в России вполне возможно. Он отметил, что такое решение должно зависеть от обстоятельств и в первую очередь будет связано с безопасностью для самих россиян. По его словам, в России есть много других компаний, которые вполне смогут заменить американского производителя.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сотрудникам администрации президента (АП) России запрещено использовать cмартфоны Apple в служебных целях. По его словам, все понимают, что эти гаджеты абсолютно прозрачны.