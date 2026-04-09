09 апреля 2026 в 09:12

«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном

Трамп: США и Иран согласовали все вопросы по ядерной программе и открытию Ормуза

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива, заявил в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп. По его словам, военнослужащие США на данный момент пополняют ресурсы и отдыхают «в ожидании новых завоеваний».

Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано — никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что у союзников США возникли сомнения в адекватности американского правительства из-за поведения президента США. СМИ указали на обеспокоенность в Европе и регионе Персидского залива. Утром Трамп требовал от Ирана выполнения ультиматума, а вечером объявил о победе, фактически отказавшись от прежних требований.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода своих войск из некоторых стран НАТО как реакцию на позицию этих государств по конфликту с Ираном. Вашингтон видит в этом возможность «наказать» другие государства.

США
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
