«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном Трамп: США и Иран согласовали все вопросы по ядерной программе и открытию Ормуза

США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива, заявил в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп. По его словам, военнослужащие США на данный момент пополняют ресурсы и отдыхают «в ожидании новых завоеваний».

Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано — никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что у союзников США возникли сомнения в адекватности американского правительства из-за поведения президента США. СМИ указали на обеспокоенность в Европе и регионе Персидского залива. Утром Трамп требовал от Ирана выполнения ультиматума, а вечером объявил о победе, фактически отказавшись от прежних требований.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода своих войск из некоторых стран НАТО как реакцию на позицию этих государств по конфликту с Ираном. Вашингтон видит в этом возможность «наказать» другие государства.