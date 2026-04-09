Россиян осудили за кражу икры Двое россиян украли на Камчатке икру на 11 млн рублей и получили сроки

Двое жителей Петропавловска-Камчатского украли икры на сумму более 11 млн рублей, сообщила прокуратура края в МАХ. Суд приговорил их к двум и пяти годам заключения.

Петропавловск-Камчатский городской суд учел их раскаяние, частичное возмещение ущерба, позицию гособвинения и назначил наказание в зависимости от роли и степени участия в виде 2 и 5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что молодые люди, используя альпинистское снаряжение и различные способы маскировки и скрытности, тайно проникли на склады, где хранилась икра на предприятиях по переработке рыбы и в сельском магазине. Там они украли более 90 куботейнеров с икрой. Кроме того, им предъявили обвинение в попытке украсть еще 27 куботейнеров икры на сумму свыше 3 млн рублей.