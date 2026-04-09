Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:14

Россия и Украина проведут обмен телами военных

Депутат Саралиев: 9 апреля запланирован обмен телами военных между РФ и Украиной

Шамсаил Саралиев Шамсаил Саралиев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Обмен телами военных между Россией и Украиной запланирован на 9 апреля, заявил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Последний раз обмен проводили в феврале, тогда Киев получил 1000 тел, а Москва — 35.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнослужащие обеих стран получат куличи. Кроме того, пленные смогут встретиться со священником.

Между тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что обмен военнопленными между Россией и Украиной продолжится, несмотря на паузу в переговорах. По его словам, гуманитарный процесс должен функционировать независимо от политических консультаций, так как речь идет о возвращении домой российских военнослужащих.

обмен пленными
СВО
Власть
Госдума
Самое популярное
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.