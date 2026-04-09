Россия и Украина проведут обмен телами военных

Обмен телами военных между Россией и Украиной запланирован на 9 апреля, заявил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Последний раз обмен проводили в феврале, тогда Киев получил 1000 тел, а Москва — 35.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнослужащие обеих стран получат куличи. Кроме того, пленные смогут встретиться со священником.

Между тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что обмен военнопленными между Россией и Украиной продолжится, несмотря на паузу в переговорах. По его словам, гуманитарный процесс должен функционировать независимо от политических консультаций, так как речь идет о возвращении домой российских военнослужащих.