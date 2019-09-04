https://static.news.ru/photo/0664416c-cfb9-11e9-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noaa/Global Look Press

Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина. Уличная стоимость такого количества наркотиков составляет более $500 тысяч.

Один из брикетов с кокаином обнаружил отдыхающий. Он сообщил о подозрительном предмете полицейским. Свёрток отправили на экспертизу, которая подтвердила: внутри — наркотики.

Police: 26 kilos of cocaine wash up on Florida beach during Hurricane Dorian https://t.co/J9cm5xgSUl #10TV pic.twitter.com/6zZpTR3odS — 10TV.com (@10TV) September 4, 2019

На Багамах ураган унёс жизни 20 человек. Он стал одним из самых сильных в Атлантике. Куда направится «Дориан», рассказали американские метеорологи, писал News.ru.