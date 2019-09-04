Фото: Noaa/Global Look Press

Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина. Уличная стоимость такого количества наркотиков составляет более $500 тысяч.

Один из брикетов с кокаином обнаружил отдыхающий. Он сообщил о подозрительном предмете полицейским. Свёрток отправили на экспертизу, которая подтвердила: внутри — наркотики.

На Багамах ураган унёс жизни 20 человек. Он стал одним из самых сильных в Атлантике. Куда направится «Дориан», рассказали американские метеорологи, писал News.ru.

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