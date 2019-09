Один из брикетов с кокаином обнаружил отдыхающий. Он сообщил о подозрительном предмете полицейским. Свёрток отправили на экспертизу, которая подтвердила: внутри — наркотики.

Police: 26 kilos of cocaine wash up on Florida beach during Hurricane Dorian https://t.co/J9cm5xgSUl #10TV pic.twitter.com/6zZpTR3odS