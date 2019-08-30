https://static.news.ru/photo/182afe02-cb8d-11e9-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orit Ben-Ezzer/ZUMAPRESS.com

Скорость ветра в пределах надвигающегося на побережье США урагана превысила 59 м/с.

На данный момент «Дориан» бушует в 645 километрах от Багамских островов, где уже объявлена эвакуация. По оценкам специалистов, до побережья Флориды ураган доберётся в конце недели или в начале следующей, передаёт Reuters .

Как писал News.ru ранее, указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением урагана «Дориан» подписал президент США Дональд Трамп. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.