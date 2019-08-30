Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надвигающийся на страну ураган «Дориан» является проблемой.
По его словам, стихия может оказаться одной из самых сильных в мире, передаёт
Мы не знаем, в каком именно месте он (ураган. — Ред.) нанесёт удар [по побережью США], но у нас есть идеи на этот счёт, — подчеркнул он.
Политик добавил, что «Дориан» сменил курс и теперь угрожает не только Флориде, но и Южной и Северной Каролине, а также Алабаме. Более точная информация появится примерно через сутки, заключил он.
Ранее News.ru писал, что скорость ветра в урагане «Дориан» достигла 257 км/ч. Учёные назначили ему наивысшую, пятую категорию опасности.
Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с погодными условиями. Воздушная гавань Орландо приостановит работу 2 сентября текущего года. Транспортный хаб Дейтона-Бич — 1 сентября.
По оценкам специалистов, стихийное бедствие доберётся до побережья Флориды в конце недели или начале следующей.