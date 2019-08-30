https://static.news.ru/photo/28f2934a-ccdb-11e9-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надвигающийся на страну ураган «Дориан» является проблемой.

По его словам, стихия может оказаться одной из самых сильных в мире, передаёт Fox News .

Мы не знаем, в каком именно месте он (ураган. — Ред.) нанесёт удар [по побережью США], но у нас есть идеи на этот счёт, — подчеркнул он.

Политик добавил, что «Дориан» сменил курс и теперь угрожает не только Флориде, но и Южной и Северной Каролине, а также Алабаме. Более точная информация появится примерно через сутки, заключил он.

Ранее News.ru писал, что скорость ветра в урагане «Дориан» достигла 257 км/ч. Учёные назначили ему наивысшую, пятую категорию опасности.

Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с погодными условиями. Воздушная гавань Орландо приостановит работу 2 сентября текущего года. Транспортный хаб Дейтона-Бич — 1 сентября.

По оценкам специалистов, стихийное бедствие доберётся до побережья Флориды в конце недели или начале следующей.