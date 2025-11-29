«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака

«Умирать за клоуна»: в США обратились к украинцам после отставки Ермака Дотком призвал украинцев не умирать на фронте за Зеленского

Украинцам не стоит умирать на фронте за президента Владимира Зеленского, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X после отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Он подчеркнул, что руководителю страны пришел конец.

Зеленскому пришел конец. Год назад я говорил вам, что Украина уже проиграла войну. Каждому украинскому солдату на фронте: просто сдавайтесь. Нет необходимости умирать за клоуна и его западных кукловодов. Берегите себя, — обратился Дотком к простым украинцам.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что после ухода с поста главы офиса президента Украины Ермак может столкнуться с серьезными последствиями. По его мнению, экс-политик либо случайно погибнет, либо исчезнет. Матвийчук отметил, что заявления Ермака о готовности пойти на фронт — это попытка избежать ответственности за коррупционный скандал с НАБУ.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй заявил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.