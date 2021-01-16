Украина разработала бронежилет по стандартам НАТО

https://static.news.ru/photo/78d79314-582c-11eb-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Специалисты Министерства обороны Украины разработали техническую спецификацию на бронежилет, который соответствует стандартам армии Соединённых Штатов.

По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель — Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегчённую модель, — рассказал глава ведомства Андрей Таран.

По его словам, раньше украинская армия закупала бронежилеты по коммерческим техническим условиям, а теперь — по условиям оборонного ведомства. Власти предусмотрели также проведение необходимых испытаний и жёстких условий для поставщиков, говорится на сайте министерства.

Ранее Вооружённые силы Украины перешли на перечень кодов военных рангов НАТО, отказавшись от прежней, ещё советской системы. Приказ об этом подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

В 2016 году Украина взяла курс на вступление в НАТО. В стране были приняты законодательные изменения, сделавшие целью внешней политики вступление в Альянс.

В июне 2020 года парламент страны принял закон, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооружённых сил Украины в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Страна обязана обеспечить полную совместимость своих вооружённых сил с силами стран НАТО, писал NEWS.ru.