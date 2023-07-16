Угрозу цунами объявили после сильного землетрясения у берегов Аляски Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Аляски

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски, согласно данным на сайте Геологической службы США. Эпицентр располагался в малонаселенном районе в 106 километрах от города Сэнд-Пойнт, в 990 километрах от Анкориджа, очаг землетрясения залегал на глубине 9,3 километра.

Подземный толчок зафиксировали в 08:48 мск. Изначально Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,3, но вскоре скорректировала значение до 7,4.

После землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил об угрозе потенциально опасных волн на Аляске.

В ночь на 14 июля землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана. Эпицентр находился в 823 километрах на юго-запад от Алма-Аты. Информации о пострадавших либо разрушениях не поступало.

Ранее турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил об угрозе мощнейшего землетрясения в Стамбуле в случае активизации разлома в регионе Мраморного мора. Ученый сделал такие выводы на основе изучения данных геофизических и сейсмических исследований и истории за две тысячи лет.