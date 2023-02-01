Учительница попала в тюрьму за отношения с учеником В США учительнице грозят 20 лет тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 20 лет тюрьмы грозите учительнице старшей школы из штата Техас Айкие Хавере Робертс за роман с учеником, сообщает The Port Arthur News. Одним из главных доказательств в суде стала фотография, на которой 33-летняя Робертс лежала на коленях у 17-летнего ученика.

После этого школьник на допросе признался, что состоял в отношениях с учительницей и она подарила ему кольцо. Кроме того, оказалось, что он несколько раз проводил выходные в ее доме. Дала признательные показания и сама Робертс. По ее словам, она завела роман с подростком «в районе ноября», когда ему было еще 16. Женщина подтвердила, что имела «физический контакт» с учеником.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года учительница гимназии № 168 Петербурга Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье утраты доверия.

Также стало известно, что в одном из дошкольных учреждений Читы детям вручили грамоты с гербом Украины. Источник NEWS.ru сообщил, что воспитатель скачал их в интернете без какого-либо злого умысла — педагог искал формы с летней тематикой и не обратил внимания на трезубец.