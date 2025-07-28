Ученые отменили климатический эксперимент через 20 минут после его начала

Ученые отменили климатический эксперимент через 20 минут после его начала Politico: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

Ученые в Калифорнии планировали провести масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, сообщает издание Politico. Однако тестирование технологии остановили через 20 минут из-за несогласия местных властей.

Отмечается, что политиков возмутила секретность проводимого эксперимента, для которого требовался авианосец. При этом изначально исследователи получили государственное финансирование, но из-за отмены тестирования, они признали, что продолжение эксперимента на территории США невозможно. После этого ученые обсудили со спонсорами проведение аналогичного теста у западных берегов Северной Америки, южной части Центральной Африки и Чили.

Технология, которую хотели испытать исследователи, относится к противоречивой сфере солнечной геоинженерии. Издание пишет, что последствия опытов с погодой могут быть серьезными, при этом нет законодательного регулирования подобных тестов.

Ранее группа китайских ученых выяснила, что в 2023 году океаны нагрелись до рекордных отметок, что могло спровоцировать необратимые изменения климата. Отмечается, что морские волны тепла (МВТ) охватили 96% океанической поверхности и продолжались в четыре раза дольше обычного.