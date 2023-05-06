Участника штурма Капитолия приговорили к самому большому сроку по делу Washington Post: участника штурма Капитолия приговорили к 14 годам тюрьмы

Фото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние

Капитолий

Одного из участников штурма Капитолия в январе 2021 года приговорили к 14 годам тюрьмы. Мужчина в ходе протестов применил перцовый баллончик против полицейских. На сегодня это самый большой срок по данному делу. Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, речь идет о 49-летнем жителе Пенсильвании Питере Шварце. Во время вынесения приговора в пятницу, 5 мая, судья Амит Мехта назвал его «солдатом на передовой, выступившим против демократии». В декабре 2022 года суд присяжных признал Шварца виновным по четырем статьям, включая нападение на сотрудников полиции и препятствование подсчету голосов на выборах президента 2020 года. При этом обвинение запрашивало для Шварца 24 года тюрьмы. По словам адвоката, такое наказание «придало бы убедительности всем тем, кто считает это политическим преследованием».

Судья отметил, что Шварц за всю свою жизнь получил 38 приговоров, 11 из которых были связаны с насилием или угрозами его применения. Сам обвиняемый заявил, что сожалеет о нанесенном ущербе, но судья ответил, что не верит ему.

Издание уточняет, что Шварц не только применил перцовый баллончик против полицейских, но и бросил в них металлический стул. Его действия нарушили строй стоявших у входа в здание конгресса стражей. Позднее Шварц хвастался друзьям, что «поднял бунт, бросив первый стул».

Ранее самый суровый приговор за штурм Капитолия был вынесен в сентябре 2022 года бывшему полицейскому из Нью-Йорка Томасу Уэбстеру. Он получил 10 лет тюрьмы за нападение на сотрудников полиции, создание препятствий работе правоохранителей и другие тяжкие преступления.

Сторонники республиканца Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса США и попытались воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Ранее сообщалось, что за участие в штурме Капитолия трем американским военнослужащим Корпуса морской пехоты предъявили обвинения. Также капрала Мика Кумера, сержанта Джошуа Абейта и сержанта Доджа Дейла Хеллонена обвинили в нарушении общественного порядка.