Трем американским морпехам предъявили обвинения в штурме Капитолия

Фото: Ting Shen/Global Look Press

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За участие в штурме Капитолия трем американским военнослужащим Корпуса морской пехоты предъявили обвинения, пишет The New York Times. Также капрала Мика Кумера, сержанта Джошуа Абейта и сержанта Доджа Дейла Хеллонена обвинили в нарушении общественного порядка.

Отмечается, что в телефоне Кумера была обнаружена переписка, в которой утверждалось, что президентские выборы в 2020 году были фальсифицированы. Также он заявил, что ожидает второй гражданской войны. Согласно видеозаписям из Капитолия, обвиняемые находились внутри него 52 минуты и занимались вандализмом.

Накануне британская газета The Guardian сообщила, что жители США готовятся к возможному расколу в обществе и столкновениям в стране. Они заблаговременно закупают стрелковое оружие и возводят подземные бункеры. Авторы также указали, что более 40% американцев считают гражданскую войну возможной уже в ближайшие десять лет.

6 января 2021 года толпа протестующих затрампистов совершила несанкционированный захват здания Капитолия в Вашингтоне. Штурм несогласных привел к эвакуации и закрытию здания американского конгресса прямо во время очередной сессии. В итоге штурм Капитолия обошелся американскому бюджету в $519 млн.