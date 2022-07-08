Убивший афроамериканца Флойда полицейский получил ещё 20 лет тюрьмы Убивший афроамериканца Флойда полицейский Шовин получил ещё 20 лет тюрьмы

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

В США осуждённый ранее за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин приговорён ещё к 245 месяцам тюремного заключения (20 лет и 5 месяцев) за нарушение гражданских прав погибшего. Об этом сообщил телеканал CNN. Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте.

В июне 2021 года американский суд приговорил обвиняемого в убийстве Флойда Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.

Также в его отношении были выдвинуты обвинения в нарушении гражданских прав погибшего. По утверждению прокуроров, Шовин применил к Флойду удушающий приём, хотя последний был в наручниках и не оказывал сопротивления. Кроме того, в дальнейем полицейский не оказал задержанному медицинскую помощь.

В декабре 2021 года Шовин признал свою вину. Прокуратура настаивала на присуждении ему 25 лет тюремного заключения. В результате суд назначил за данное преступление 252 месяца тюрьмы с учётом того, что семь из них он уже отбыл. При этом обвинение согласилось, что сроки заключения суммироваться не будут и отбывать наказание 46-летний экс-полицейский будет по обоим приговорам одновременно.

Темнокожий американец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. В ходе его ареста полицейский Дерек Шовин применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После этого случая по США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter.